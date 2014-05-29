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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 11:49 BJT

日相安倍称日本无法立即向越南提供巡逻船

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京5月28日 - 日本周三表示，该国无法立即向越南提供退役巡逻船。日本海上保安力量正忙于进行各种侦查活动。

随着中国与其他南海主权申索国的关系日趋紧张，越南、菲律宾等国家正在竞相加强他们的海上巡逻。

日本3月时同意派研究组前往越南，朝着向越南提供巡逻船迈进了一步。

当被问及向越南提供二手巡逻船进程是否有可能加速的问题时，日本首相安倍晋三在国会表示：“日本海上保安厅肩负的侦查职责越来越重。”

“很遗憾，我国还无法让所有这样船龄船只退役。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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