日相安倍称日本无法立即向越南提供巡逻船

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月28日 - 日本周三表示，该国无法立即向越南提供退役巡逻船。日本海上保安力量正忙于进行各种侦查活动。
随着中国与其他南海主权申索国的关系日趋紧张，越南、菲律宾等国家正在竞相加强他们的海上巡逻。
日本3月时同意派研究组前往越南，朝着向越南提供巡逻船迈进了一步。
当被问及向越南提供二手巡逻船进程是否有可能加速的问题时，日本首相安倍晋三在国会表示：“日本海上保安厅肩负的侦查职责越来越重。”
“很遗憾，我国还无法让所有这样船龄船只退役。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。