日本发生持刀袭击 恐造成19人死亡多达24人受伤--媒体

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透7月25日 - 日本放送协会(NHK)报导，神奈川县相模原市周二凌晨一残疾人设施发生持刀袭击，恐已造成19人死亡，多达24人受伤。
日本媒体称，东京西南25英里(40千米)的相模原市警察已经逮捕了一名二十多岁的男子。
媒体称，工作人员在当地时间凌晨2:30报警，称在Tsukui Yamayuri Garden有一持刀男子。共同社报导称这名男子已自首。
日本朝日新闻报导称，警方称这名嫌疑人说“我想从这个世界中除掉残疾人”。
报导指出，已证实有15人死亡，另有四人处于心脏停搏状态。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。