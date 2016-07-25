日本发生持刀袭击 恐造成19人死亡多达24人受伤--媒体

路透7月25日 - 日本放送协会(NHK)报导，神奈川县相模原市周二凌晨一残疾人设施发生持刀袭击，恐已造成19人死亡，多达24人受伤。

日本媒体称，东京西南25英里(40千米)的相模原市警察已经逮捕了一名二十多岁的男子。

媒体称，工作人员在当地时间凌晨2:30报警，称在Tsukui Yamayuri Garden有一持刀男子。共同社报导称这名男子已自首。

日本朝日新闻报导称，警方称这名嫌疑人说“我想从这个世界中除掉残疾人”。

报导指出，已证实有15人死亡，另有四人处于心脏停搏状态。(完)