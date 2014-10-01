日本火山喷发遇难人数可能升至46人左右

路透东京10月1日 - 日本媒体报导，日本御岳山火山喷发造成的死亡人数可能升至46人左右，因在火山灰覆盖的山顶又发现更多遇险者。

周三早晨，搜救人员恢复搜救行动。昨日，因毒气浓度较高以及担心火山再次喷发，搜救行动被取消。

多家日本电视台报导，搜救人员发现了约10名遇险者，其心肺功能处于停止状态。日本当局在宣布这些人死亡之前很可能先将其运下山进行医疗检查。

长野县警方称无法确认上述报导。

若这些人被确认死亡，此次火山喷发造成的遇难者将上升至46人。（完）

编译：王琛 发稿：张涛

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