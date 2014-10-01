日本火山喷发遇难人数可能升至46人左右

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透东京10月1日 - 日本媒体报导，日本御岳山火山喷发造成的死亡人数可能升至46人左右，因在火山灰覆盖的山顶又发现更多遇险者。
周三早晨，搜救人员恢复搜救行动。昨日，因毒气浓度较高以及担心火山再次喷发，搜救行动被取消。
多家日本电视台报导，搜救人员发现了约10名遇险者，其心肺功能处于停止状态。日本当局在宣布这些人死亡之前很可能先将其运下山进行医疗检查。
长野县警方称无法确认上述报导。
若这些人被确认死亡，此次火山喷发造成的遇难者将上升至46人。（完）
编译：王琛 发稿：张涛
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