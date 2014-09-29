日本火山喷发或导致至少36人丧生 搜救行动被叫停

法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
路透东京9月29日（记者 Elaine Lies） - 周末突然喷发的日本御岳山（Mount Ontake）恐导致至少36人丧生，寻找幸存者的搜救行动周一被叫停，因担忧毒气水平上升。
救援人员周一在山顶又发现了五名可能被确认死亡的受害者。
这是日本自1991年以来首次造成死亡的火山爆发，目前为止官方只确认四人死亡，至少60人受伤，其中部分人骨折。
“那是我的次子。我们完全联络不上。我们彻底绝望了。”一名白发苍苍的老人对日本电视台说道，并称他26岁的儿子和女友一同前往御岳山。
超过500名救援人员在峰顶进行过搜救。
救援行动被叫停前，直升机将装了人的担架一个一个从峰顶运走。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。
路透首尔4月24日 - 韩国软件大亨出身的总统候选人安哲秀在接受路透书面采访时表示，如果他能在5月9日当选总统，他将会努力重启旨在实现朝鲜半岛无核化的六方会谈。