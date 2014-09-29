日本火山喷发或导致至少36人丧生 搜救行动被叫停

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月29日（记者 Elaine Lies） - 周末突然喷发的日本御岳山（Mount Ontake）恐导致至少36人丧生，寻找幸存者的搜救行动周一被叫停，因担忧毒气水平上升。
救援人员周一在山顶又发现了五名可能被确认死亡的受害者。
这是日本自1991年以来首次造成死亡的火山爆发，目前为止官方只确认四人死亡，至少60人受伤，其中部分人骨折。
“那是我的次子。我们完全联络不上。我们彻底绝望了。”一名白发苍苍的老人对日本电视台说道，并称他26岁的儿子和女友一同前往御岳山。
超过500名救援人员在峰顶进行过搜救。
救援行动被叫停前，直升机将装了人的担架一个一个从峰顶运走。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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