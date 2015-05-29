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时事要闻 | 2015年 5月 29日 星期五 10:12 BJT

日本口永良部岛一火山喷发 当地居民疏散

路透东京5月29日 - 日本南部口永良部岛一火山周五突然喷发，浓烟直冲云霄，当局下令岛上居民疏散。

日本放送协会（NHK）称，炽热的火山喷发物从山顶流到海里，但目前无人员受伤报告。口永良部岛约有150位居民。

口永良部岛距离九州电力在九州岛的仙台核电站约160公里。

目前还不清楚此次火山喷发是否会影响九州电力希望重启仙台核电站的计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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