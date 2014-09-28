日本一火山喷发 至少40人受伤

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透东京9月28日（记者 Elaine Lies） - 日本中部的御岳山（Mount Ontake）周六突然发生火山喷发，由于正值登山旺季，有数百人被困山上数小时。日本派出由自卫队及警方组成的逾500人救援队周日前往搜救。
各方对失踪和受伤人数的说法不一。日本媒体称，御岳山仍在继续喷发，喷出的火山灰直冲云霄，有七人据报失去意识，可能遭火山灰掩埋。当地官员称，他们正在设法确认32名登山者的下落。
日本媒体周六晚间报导称一名女子死亡，但稍后又撤回了相关报导。官员称，至少40人受伤，其中多人骨折。
“目前很难知道山上正在发生的情况，而且情况可能会变，”长野县的一位政府官员称。御岳山位于长野县与岐阜县的交界处，海拔3,067米。
御岳山周六中午前在毫无预警的情况下喷发，喷出的火山灰沿山坡倾泻长达3公里，造成包括儿童在内的数百人被困山上，其中的大多数在当天夜里已经下山，但周日早上时仍有大约30人被困在山上。
京东羽田机场的一位发言人称，该机场航班因改变航线躲避火山爆发而出现了延误，但到周日时大多数航班已经恢复正常。
日本气象厅火山部门的一位官员称，他们自9月10日以来监测到御岳山小规模地震次数增多，但难以轻易预测火山喷发。
“没有很快喷发的其他迹象，譬如地壳运动、山体表面变化，”该官员对路透说。“我们不能仅凭地震就说这会导致火山喷发。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。