日本一火山喷发 至少40人受伤

共同社2014年9月28日拍到的在通往御岳山的一条道路上，一名警员在站岗。 REUTERS/Kyodo

路透东京9月28日（记者 Elaine Lies） - 日本中部的御岳山（Mount Ontake）周六突然发生火山喷发，由于正值登山旺季，有数百人被困山上数小时。日本派出由自卫队及警方组成的逾500人救援队周日前往搜救。

各方对失踪和受伤人数的说法不一。日本媒体称，御岳山仍在继续喷发，喷出的火山灰直冲云霄，有七人据报失去意识，可能遭火山灰掩埋。当地官员称，他们正在设法确认32名登山者的下落。

日本媒体周六晚间报导称一名女子死亡，但稍后又撤回了相关报导。官员称，至少40人受伤，其中多人骨折。

“目前很难知道山上正在发生的情况，而且情况可能会变，”长野县的一位政府官员称。御岳山位于长野县与岐阜县的交界处，海拔3,067米。

御岳山周六中午前在毫无预警的情况下喷发，喷出的火山灰沿山坡倾泻长达3公里，造成包括儿童在内的数百人被困山上，其中的大多数在当天夜里已经下山，但周日早上时仍有大约30人被困在山上。

京东羽田机场的一位发言人称，该机场航班因改变航线躲避火山爆发而出现了延误，但到周日时大多数航班已经恢复正常。

日本气象厅火山部门的一位官员称，他们自9月10日以来监测到御岳山小规模地震次数增多，但难以轻易预测火山喷发。

“没有很快喷发的其他迹象，譬如地壳运动、山体表面变化，”该官员对路透说。“我们不能仅凭地震就说这会导致火山喷发。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。