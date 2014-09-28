日本火山喷发恐导致至少31人丧生(更新版)

路透东京9月28日（记者 Elaine Lies） - 日本中部的御岳山（Mount Ontake）周六突然发生火山喷发，由于正值登山旺季，周日预计死亡人数达到31人。

警方称，发现31人“心肺”功能停止，但根据日本传统，在正式检验前拒绝确认他们死亡。当地一名官员表示，救援行动已被叫停，因为山峰附近毒气水平升高，而且夜幕降临。

御岳山周六在毫无预警的情况下喷发，喷出的火山灰沿山坡倾泻长达3公里，造成包括儿童在内的数百人被困山上。

其中的大多数在当天夜里下山，但约40人在海拔3,067米的峰顶附近过夜。一些人用毯子包裹住身体，挤在建筑物的地下室里。

“山上度假屋的房顶被掉落的岩石击毁，因此我们不得不躲在建筑物下。情况糟透了。”一名登山者对NHK电视台说道。

超过40人受伤，其中多人骨折。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。