突发事件：日本一火山喷发，至少40人受伤

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月28日 - 日本中部的御岳山（Mount Ontake）周六突然发生火山喷发，由于正值登山旺季，有数百人被困山上数小时。日本派出由自卫队及警方组成的逾500人救援队周日前往搜救。
各方对失踪和受伤人数的说法不一。日本媒体称，御岳山仍在继续喷发，喷出的火山灰直冲云霄，有七人据报失去意识，可能遭火山灰掩埋。当地官员称，他们正在设法确认32名登山者的下落。
日本媒体周六晚间报道称一名女子死亡，但稍后又撤回了相关报导。官员称，至少40人受伤，其中多人骨折。
“目前很难知道山上正在发生的情况，而且情况可能会变，”长野县的一位政府官员称。御岳山位于长野县与岐阜县的交界处，海拔3,067米。
御岳山周六中午前在毫无预警的情况下喷发，喷出的火山灰沿山坡倾泻长达3公里，造成包括儿童在内的数百人被困山上，其中的大多数在当天夜里已经下山，但周日早上时仍有大约30人被困在山上。
京东羽田机场的一位发言人称，该机场航班因改变航线躲避火山爆发而出现了延误，但到周日时大多数航班已经恢复正常。
日本气象厅火山部门的一位官员称，他们自9月10日以来监测到御岳山小规模地震次数增多，但难以轻易预测火山喷发。
“没有很快喷发的其他迹象，譬如地壳运动、山体表面变化，”该官员对路透说。“我们不能仅凭地震就说这会导致火山喷发。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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