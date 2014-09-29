更新版 1-突发事件：日本火山喷发恐导致至少31人丧生

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供；新增细节)
路透东京9月28日（记者 Elaine Lies） - 日本中部的御岳山（Mount Ontake）周六突然发生火山喷发，由于正值登山旺季，周日预计死亡人数达到31人。
警方称，发现31人“心肺”功能停止，但根据日本传统，在正式检验前拒绝确认他们死亡。当地一名官员表示，救援行动已被叫停，因为山峰附近毒气水平升高，而且夜幕降临。
御岳山周六在毫无预警的情况下喷发，喷出的火山灰沿山坡倾泻长达3公里，造成包括儿童在内的数百人被困山上。
其中的大多数在当天夜里下山，但约40人在海拔3,067米的峰顶附近过夜。一些人用毯子包裹住身体，挤在建筑物的地下室里。
“山上度假屋的房顶被掉落的岩石击毁，因此我们不得不躲在建筑物下。情况糟透了。”一名登山者对NHK电视台说道。
超过40人受伤，其中多人骨折。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。