日本浅间山有火山喷发迹象

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月16日 - 日本气象机构周二称，位于本州的浅间山（Mount Asama）附近有少量火山灰落下,表明这里有火山喷发迹象，该机构并警告可能会出现进一步喷发。不过尚无人员受伤和财产损失报告。
浅间山海拔2,570米，距离东京约140公里。目前正值日本境内火山活动活跃之际，该国的御岳山（Mount Ontake）去年9月曾出现喷发，造成63人死亡。
浅间山的上次喷发是在2009年，喷发持续了数月，期间曾有岩石被喷至一公里以外，激起浓厚的火山灰，有些甚至飘落到东京。
日本气象厅称，由于浅间山山顶被很厚的云层包裹，没有观测到烟雾和火山灰。
日本气象厅还称，有报告称4公里以外地区有少量火山灰落下，加上温度传感器的读值上升，这表明该火山出现过喷发。
由于火山地震频发，加上观测到一些火山气体，日本气象厅已在上周上调了浅间山喷发预警级别。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”