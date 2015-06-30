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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 14:13 BJT

日本箱根山小规模喷发，火山喷发警报级别被上调

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月30日 - 日本位于东京西南的箱根山发生明显的小规模喷发，相关机构随后上调火山喷发警报级别，对进入该区域实施限制。

日本气象厅称，已确认火山灰是从该区域喷发出的。箱根山以温泉闻名，近月来一直有异常的蒸汽喷出。

“似乎发生了很小规模的火山喷发，”日本气象厅在其网站称。日本气象厅已将箱根山的火山喷发警报级别从2级提高到3级。

提高后的火山喷发警报限制人员进入该区域。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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