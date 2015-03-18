日本个股：丰田汽车将把员工基本月薪上调4,000日圆，涨幅为逾10年最高

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透东京3月18日 - 日本汽车制造商丰田汽车 周三宣布，将员工基本月薪上调4,000日圆(33美元)，为逾10年最大涨幅，加入其他日本大型企业同意调高薪资涨幅的行列。
该涨幅低于工会要求的6,000日圆，但高于去年的2,700日圆。稍早，Panasonic 和日产汽车 宣布将基本月薪分别上调3,000日圆和5,000日圆。
外界认为企业上调薪资对促使日本经济持续增长并结束通缩至关重要。日本首相安倍晋三一直呼吁日企上调薪资并在提振经济方面起到作用。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。