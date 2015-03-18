日本个股：丰田汽车将把员工基本月薪上调4,000日圆，涨幅为逾10年最高

路透东京3月18日 - 日本汽车制造商丰田汽车 周三宣布，将员工基本月薪上调4,000日圆(33美元)，为逾10年最大涨幅，加入其他日本大型企业同意调高薪资涨幅的行列。

该涨幅低于工会要求的6,000日圆，但高于去年的2,700日圆。稍早，Panasonic 和日产汽车 宣布将基本月薪分别上调3,000日圆和5,000日圆。

外界认为企业上调薪资对促使日本经济持续增长并结束通缩至关重要。日本首相安倍晋三一直呼吁日企上调薪资并在提振经济方面起到作用。(完)