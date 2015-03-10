路透专访：日本前首相称安倍若淡化道歉立场将致邻国关系进一步疏远

(本文由路透中文网编译并提供)

路透东京3月10日 - 日本前首相村山富市（Tomiichi Murayama）周二称，安倍晋三若不能坚持1995日本政府做出的对历史侵略行为道歉的实质内容，可能导致与中国及韩国的关系进一步疏远。

1995年，村山富市发表了上述具有里程碑意义的致歉声明，对日本殖民统治和侵略造成的损害和痛苦进行反省。当时，安倍是一名自民党新人议员，也是反对村山富市“衷心道歉”举动的人之一。

现今安倍再次当选首相，其保守议程包括淡化对日本侵略历史的歉意，以及修改战后的和平宪法。

安倍表示，将继承过往包括村山富市所作的道歉，但也暗示将以自己的语言发表一份向前看的声明。

“如果你听到了安倍先生到目前为止所说的……他似乎想要在某种程度上淡化过往的事实，”村山富市在日本社民党的总部告诉路透，该党是日本的小党，由他曾领导的社会党改组而成。

“取决于声明的内容，他的声明或将招致亚洲和世界的不信任，”村山富市说道。“（海外）深切忧虑这样一个局势，即日本正在淡化对侵略史的悔意，且正在快速右倾。我对此感到不安。”

“修改措辞可以，但我希望安倍避免搞错（村山谈话的）基本立场和认识。”

中国、韩国以及日本亲密盟友美国都将密切关注安倍的声明。

安倍显然不情愿对侵略史进行道歉，这种态度可以追溯到他最初担任议员之时。1995年6月，日本众议院通过一份已有淡化的“深切忏悔”决议时，缺席人员中就有安倍。

安倍新近称，国际上对于“侵略战争”并无统一定义，令外界怀疑他是否会在声明中继承村山谈话的关键词，例如“殖民统治”和“侵略”。（完）