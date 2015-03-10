路透专访：日本前首相称安倍若淡化道歉立场将致邻国关系进一步疏远

金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透东京3月10日 - 日本前首相村山富市（Tomiichi Murayama）周二称，安倍晋三若不能坚持1995日本政府做出的对历史侵略行为道歉的实质内容，可能导致与中国及韩国的关系进一步疏远。
1995年，村山富市发表了上述具有里程碑意义的致歉声明，对日本殖民统治和侵略造成的损害和痛苦进行反省。当时，安倍是一名自民党新人议员，也是反对村山富市“衷心道歉”举动的人之一。
现今安倍再次当选首相，其保守议程包括淡化对日本侵略历史的歉意，以及修改战后的和平宪法。
安倍表示，将继承过往包括村山富市所作的道歉，但也暗示将以自己的语言发表一份向前看的声明。
“如果你听到了安倍先生到目前为止所说的……他似乎想要在某种程度上淡化过往的事实，”村山富市在日本社民党的总部告诉路透，该党是日本的小党，由他曾领导的社会党改组而成。
“取决于声明的内容，他的声明或将招致亚洲和世界的不信任，”村山富市说道。“（海外）深切忧虑这样一个局势，即日本正在淡化对侵略史的悔意，且正在快速右倾。我对此感到不安。”
“修改措辞可以，但我希望安倍避免搞错（村山谈话的）基本立场和认识。”
中国、韩国以及日本亲密盟友美国都将密切关注安倍的声明。
安倍显然不情愿对侵略史进行道歉，这种态度可以追溯到他最初担任议员之时。1995年6月，日本众议院通过一份已有淡化的“深切忏悔”决议时，缺席人员中就有安倍。
安倍新近称，国际上对于“侵略战争”并无统一定义，令外界怀疑他是否会在声明中继承村山谈话的关键词，例如“殖民统治”和“侵略”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选