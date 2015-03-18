专访：日本前自民党领导人河野洋平敦促安倍消除外界疑虑

路透东京3月17日 （记者 Linda Sieg/Yuko Yoshikawa） - 日本前自民党领导人长河野洋平周二称，安倍晋三首相应消除外界疑虑，称安倍晋三的言行令外界质疑他计划淡化日本的侵略历史。

河野洋平1993年在内阁官房长官任上曾代表日本政府就日军强征“慰安妇”问题发表道歉谈话。他表示，外界疑虑的来源之一是安倍意欲摆脱和平宪法限制，打造更强有力的军队。

“安倍先生谈到‘对和平作出积极贡献’，但这句话是什么意思？”河野在接受路透采访时说道。他指的是安倍的安全政策，包括解除日本自卫队在海外作战的禁令，允许武器出口，并修改战后美国起草的和平宪法。

“简单来说，认为通过武力可以创建和平是鲁莽的想法，”河野说道。“我对此深感忧虑，日本人民也是一样。”

“为什么安倍要修改措辞呢？这就是人们怀疑他的原因，”78岁的河野说道。“他必须消除这些疑虑，而最简单的方法是坚持村山谈话的措辞不变。”

河野称，如果安倍发出一个不同的讯息，日本与中国和韩国的关系将恶化，并将惹恼美国。美国希望该地区各国关系能够改善。

河野亦称，他“完全反对”修改规定和平主义原则的日本宪法第九条。

“日本70年前得以重新开始，是基于对发动战争、对邻国造成损害和痛苦进行忏悔和反省，”他说道。“现在日本人民从心底里担忧，我们某种程度上是要放弃这种忏悔和回忆，再次重蹈覆辙。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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