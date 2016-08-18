日本财务省重申必要时将对投机性市场波动做出回应

路透东京8月18日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周四再度警告称，当局正在关注外汇市场的投机性波动，将在必要时做出回应。

浅川雅嗣拒绝就周四的市场波动是否属投机性做出表态。但他表示，鉴于夏季假日期间流动性较低，市场波动很容易上升。

浅川雅嗣还表示，若汇率波动符合经济基本面，或是对经济数据做出反应，则不存在问题。

他是在与日本央行及其他金融监管机构官员举行会议就金融市场交换看法后，对记者做出这番讲话的。(完)