日本财务省重申必要时将对投机性市场波动做出回应

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京8月18日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周四再度警告称，当局正在关注外汇市场的投机性波动，将在必要时做出回应。
浅川雅嗣拒绝就周四的市场波动是否属投机性做出表态。但他表示，鉴于夏季假日期间流动性较低，市场波动很容易上升。
浅川雅嗣还表示，若汇率波动符合经济基本面，或是对经济数据做出反应，则不存在问题。
他是在与日本央行及其他金融监管机构官员举行会议就金融市场交换看法后，对记者做出这番讲话的。(完)
(编译 汪红英/李春喜 审校 张荻/王兴亚)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。