日本政府松绑武器输出禁令--共同社

日本共同社报道，日本实施已数十年之久的武器输出禁令在周二松绑，此举将为其国防承包商打开新市场，并有助於政府提高国防预算的效用。共同社称日本安全保障会议同意松绑武器输出禁令，允许日本和其他国家联合开发及制造武器，并向人道主义行动提供军事设备。路透