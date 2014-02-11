日本考虑取消对国际组织的武器出口禁令--共同社

路透东京2月11日 -日本共同社周二报道，日本可能允许向包括参加联合国维和行动的机构在内的国际组织出口防卫装备，前提条件是这些组织在国际纷争中保持中立。

在首相安倍晋三的领导下，日本政府正在对防卫相关的事宜进行评估，其中就包括武器出口。

但由于中国和韩国对日本在二战中的侵略行为积怨日深，日本所做出的任何与军事有关的决定都可能导致局势紧张。

日本1967年的《武器出口三原则》中规定禁止向共产党执政的国家、存在国际纷争的国家以及受联合国制裁的国家出口武器。

共同社报道称，日本政府还考虑放宽将防卫装备转移至第三方的规定。《武器出口三原则》规定，从日本购买防卫装备的国家需在将武器转移至第三方之前获得日本政府的批准。

可能从规定放宽中获益的武器承包商包括三菱重工(7011.T)和川崎重工(7012.T) 。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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