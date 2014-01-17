中国邀请媒体参观日本二战在华盟军战俘营

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透沈阳1月16日（记者 Megha Rajagopalan） -中国周四邀请媒体参观了二战期间日本关押盟军战俘的一个战俘营，地点在沈阳。
现在正值中日关系紧张，中国试图向世界表达一个观点：日本战争期间的军国主义与现在的扩充军力直接相关。
中国现在加强了对西方国家传达信息的力度，特别是针对美国、英国和其他在二战中与中国一起对抗日本的国家。
在沈阳郊区的一个战俘营原址上，记者们看到多张照片，展示了约2,000名来自美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和荷兰的盟军战俘所处的极端恶劣环境。
“战俘们的生活非常艰难，食物非常宝贵。中国人几乎无法与他们取得联络。”89岁的老人李立水说道，他曾经给战俘提供过食物。
李立水自豪地展示了美国国务院2005年给他颁发的感谢证书。他还表示，世人了解日本正在发生的事情是十分重要的。
“他们对东海的看法和当初对中国东北的看法相似。他们当初不只霸占了东北，还攻占了上海乃至东南亚。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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