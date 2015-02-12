甲州葡萄酒清甜飘香 助提日本葡萄酒知名度

路透东京2月11日（记者 Kaori Kaneko） - 酿造葡萄酒对于三泽彩奈来说轻而易举，她的童年在葡萄园里度过，在那里看着父亲和祖父培育甲州葡萄。甲州葡萄是日本的特有品种，以其清新果香闻名。

在日本葡萄酒中心产区山梨县，三泽彩奈和其他酿酒师正在努力，以期甲州葡萄酒能像日本汽车制造商和威士忌蒸馏酒制造商那样获得成功、风靡全球。

甲州葡萄酿成的白葡萄酒因其微妙的酒香有一批狂热的追捧者，可以跟寿司和生鱼片相媲美。酿酒师希望山梨县成为一个葡萄酒的“风土”，就像法国的勃艮第和波尔多一样。

三泽彩奈说：“甲州葡萄酒拥有一种海外葡萄酒所没有的魅力。”她研究波尔多和南非葡萄酒的酿造，曾在家族产业之外的海外酒庄工作。

“特殊澄净度和纯度，还有相对较低的酒精含量也是其魅力的一部分，”她补充道，还指出低度酒越来越受消费者的欢迎。

三泽彩奈的家族葡萄酒酿酒厂--中央葡萄酒酒庄（Grace Wine）已经营了约一百年，赢得了众多奖项。其Cuvee Misawa Akeno Koshu 2013完全由她的庄园甲州葡萄酿造，并在去年赢得了《醇鉴》杂志（Decanter）世界葡萄酒大奖赛的一个地区性奖项。

日本的葡萄酒一直以来以甜度闻名，但现在也拥有了不同的风味，可以与肉类搭配。最近几年，甲州与贝利A麝香（Muscat Bailey A）葡萄酒被“国际葡萄与葡萄酒组织”（OIV）登记在册，出口欧洲后也获得了认可。

日本政府也介入提供帮助。日本国税厅2013年对该国“山梨县”葡萄酒实施地理标志保护，以保证该地区葡萄酒的来源和品质。（完）

编译：高良萍 发稿：王琛

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