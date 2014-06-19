特写：日本“爱国主妇”力挺安倍

路透东京6月19日（记者 Linda Sieg） - 一个又热又闷的周日，在东京一个热闹购物区拥挤的路口附近，一些女性拿着麦克风，一个接着一个地声讨日本和平宪法，斥责中国“行事鲁莽”，同时还对着韩国国旗冷嘲热讽。

自称爱国女性组织“花时计”（Hanadokei）的成员打着的横幅上写着：“日本宪法比核电还危险，不能保障我们孩子们的未来。”“花时计”是这次活动的赞助方。

面对中韩要求日本再次为战时暴行道歉，加上对主流媒体和政客的不信任，超级保守的日本主妇、妈妈及职业女性义愤填膺，纷纷站出来大声疾呼。

赢得她们称赞的领导人为数不多，首相安倍晋三是其中之一。与“花时计”及另一个团体“轻呼吸”（Soyokaze）成员的交流，为我们提供了解这些超级保守派观点的机会。这些超级保守派支持安倍推动修宪并重塑日本历史。

“以前，不管怎么样日本人都保持沉默，”与同事抓紧时间吃午饭的“花时计”副主管藤真千子对路透说。

“但在别人一次又一次地说我们错了后……我们实在忍不住了。”

与美国茶党活动人士一样，这些女性借助互联网分享信息，与追随者和改变信仰的人士联络。

虽然她们的人数不多，但她们或许至少能影响从外交到移民的各种政策，其观点与那些男性主导的民族主义团体相互呼应。

“她们仍是小组织，但影响力可能超过她们的规模，因为她们在一定程度上似乎能与普通日本民众产生共鸣，”日本上智大学政治学教授三浦丽奈说。

“花时计”和“轻呼吸”的主要目标是发起废除“河野谈话”的运动。1993年，时任日本政府内阁官房长官的河野洋平代表日本政府发表了“河野谈话”，承认日军强征慰安妇的历史事实。

“日本战时英雄让韩国妇女当性奴？这是弥天大谎，”一位“轻呼吸”成员周日在靖国神社附近通过麦克风说道。与此同时，其他成员劝说路人签署废除“河野谈话”的请愿书。

韩国和中国认为，日本在慰安妇问题上缺乏足够的诚意。

许多日本保守派人士称，没有证据显示当时的日本政府直接参与强征慰安妇，而且其他国家在战时也存在剥削女性的现象。

中韩对日本持续不断的批评，激怒了这些超级保守的女性，也让更为温和的日本民众恼怒。“为什么日本就该一直被指指点点？”“轻呼吸”成员佐藤春惠在采访时反问道。

这些女性组织认为日本主流媒体偏向左翼，他们的报导不属实且歪曲事实。这与自由派认为媒体极力讨好政府的抨击截然相反。

“我意识到，亲日派媒体很少，”“花时计”一位54岁的成员说。“政界的情况也如此，亲中国和亲美国的政客很多，但亲日本的政客很少。”

与其他许多右翼组织一样，这些女性组织希望安倍定期参拜靖国神社。

安倍去年12月曾参拜靖国神社，此举遭到中韩谴责，美国亦表示“失望”。他拒绝透露是否会再次参拜。

虽然安倍在这些民族主义妇女的心目中得分并不是很高，但其重新上台还是给了她们一定希望，令她们觉得自己的观点得到了沉默的大多数人的认同。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。