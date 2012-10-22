日本法务大臣被曝曾与黑社会联系 野田佳彦遭遇新头疼

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透东京10月22日电---日本媒体周一援引该国一名高官的话称，日本首相野田佳彦正等候法务大臣田中庆秋（Keishu Tanaka）的医疗报告，以决定後者的命运。田中此前承认曾与黑社会团体有联系。
74岁的田中上周五因胸痛、心律不齐以及高血压住进东京一家医院，之前数天，反对派要求他辞职的呼声日益高涨。
野田佳彦近期改组内阁以提升支持率，田中自此上台至今仅仅三周。
在回应一份周刊关於他过去曾与黑社会组织有联系的报导时，田中说，大约30年前他曾给一名黑社会成员当过媒人，并参加过一个黑社会组织头目举行的聚会。但他表示，当时并不清楚新郎与黑社会有联系，也不了解聚会的性质。
《朝日新闻》和《读卖新闻》周末称，田中的政治生涯时日无多，野田佳彦将会让他离开，以将损害最小化。
“他在住院，我想（野田）将在得到医生消息後处理此事，”共同社援引日本民主党副秘书长安住淳（Jun Azumi）的话称。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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