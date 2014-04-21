（修正）日媒称安倍晋三向靖国神社供奉祭品（更新版）

（修正：内文第四段中国表示抗议的日期应为4月12日）

路透东京4月21日

-日本媒体周一报导称，日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，但本人不会前去参拜。批评人士认为靖国神社是日本军国主义历史的一种象征。

美国总统奥巴马将于周三开始对日本进行为期三天的访问。

安倍曾于去年12月参拜靖国神社，当时此举激怒了中国和韩国，也引发了美国对此事的不满。

中国本月12日对日本内阁总务大臣新藤义孝(Yoshitaka Shindo)参拜靖国神社表示抗议。另一名内阁大臣古屋圭司(Keiji Furuya)也前去参拜。预计在本周的春季例行大祭期间会有很多日本国会议员前往靖国神社参拜。

日本领导人参拜靖国神社令中韩愤慨。中韩两国对于安倍此前的供奉祭品行为也予以强烈谴责。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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