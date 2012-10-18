中国谴责日本内阁成员参拜靖国神社

路透北京/东京10月18日电---中国周四谴责两名日本内阁成员参拜靖国神社。中日两国已然紧张的外交关系进一步恶化。

中日两国关系在过去一个月急剧恶化，因钓鱼岛争端引发中国反日抗议浪潮并严重影响两国贸易。

在这两名内阁成员参拜靖国神社前一天，日本自民党总裁安倍晋三参拜了靖国神社。

包括日本国土交通大臣羽田雄一郎(Yuichiro Hata)和邮政改革担当大臣下地干郎(Mikio Shimoji)在内的多名日本国会议员参拜了靖国神社。

羽田雄一郎告诉记者，他的参拜属私人行为。

下地干郎表示：“我是作为国民新党(People's New Party)干事长参拜的，这不是大的外交问题。”

中国外交部对此并不认同。

外交部发言人洪磊在每日例行新闻吹风会上表示：“靖国神社当年是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具，至今供奉着对亚洲受害国人民血债累累的二战甲级战犯。”

“我们要求日方正视和反省历史，切实本着‘以史为鉴，面向未来’的精神，恪守迄今在历史问题上作出的郑重表态和承诺，负责任地面对国际社会。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。