中国谴责日本内阁成员参拜靖国神社

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京/东京10月18日电---中国周四谴责两名日本内阁成员参拜靖国神社。中日两国已然紧张的外交关系进一步恶化。
中日两国关系在过去一个月急剧恶化，因钓鱼岛争端引发中国反日抗议浪潮并严重影响两国贸易。
在这两名内阁成员参拜靖国神社前一天，日本自民党总裁安倍晋三参拜了靖国神社。
包括日本国土交通大臣羽田雄一郎(Yuichiro Hata)和邮政改革担当大臣下地干郎(Mikio Shimoji)在内的多名日本国会议员参拜了靖国神社。
羽田雄一郎告诉记者，他的参拜属私人行为。
下地干郎表示：“我是作为国民新党(People's New Party)干事长参拜的，这不是大的外交问题。”
中国外交部对此并不认同。
外交部发言人洪磊在每日例行新闻吹风会上表示：“靖国神社当年是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具，至今供奉着对亚洲受害国人民血债累累的二战甲级战犯。”
“我们要求日方正视和反省历史，切实本着‘以史为鉴，面向未来’的精神，恪守迄今在历史问题上作出的郑重表态和承诺，负责任地面对国际社会。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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