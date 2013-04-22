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时事要闻 | 2013年 4月 22日 星期一 08:55 BJT

日相安倍晋三向靖国神社供奉祭品

路透东京4月21日 - 日本首相安倍晋三周日向靖国神社供奉祭品，可能惹怒曾被日本侵略的亚洲邻国，包括中国和韩国。

日本三名现任内阁大臣周末参拜了靖国神社，安倍未参拜靖国神社，但供奉了名为“真榊”的祭品。事实上，他现在也不大可能亲自参拜，因他正寻求与中韩改善关系。

受钓鱼岛争议影响，去年9月以来中日关系急剧恶化，在中国爆发大规模反日抗议活动。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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