日相安倍晋三向靖国神社供奉祭品

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透东京4月21日 - 日本首相安倍晋三周日向靖国神社供奉祭品，可能惹怒曾被日本侵略的亚洲邻国，包括中国和韩国。
日本三名现任内阁大臣周末参拜了靖国神社，安倍未参拜靖国神社，但供奉了名为“真榊”的祭品。事实上，他现在也不大可能亲自参拜，因他正寻求与中韩改善关系。
受钓鱼岛争议影响，去年9月以来中日关系急剧恶化，在中国爆发大规模反日抗议活动。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。