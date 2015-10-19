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时事要闻 | 2015年 10月 19日 星期一 09:29 BJT

安倍周六向靖国神社供奉祭品

路透东京10月17日 - 日本媒体报导称，日本首相安倍晋三周六向靖国神社供奉祭品。

此事发生在中日韩正在安排三国领导人峰会之际。这将是中日韩三国领导人自2012年5月以来的首次峰会。

日本媒体报导称，中日韩三方峰会将于11月1日在首尔举行。

日本共同社报导称，安倍向靖国神社供奉了名为“真榊”的祭品。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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