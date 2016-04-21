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时事要闻 | 2016年 4月 21日 星期四 10:47 BJT

日相安倍向靖国神社供奉祭品

路透东京4月21日 - 日本首相安倍晋三周四向靖国神社供奉名为“真榊”的祭品，此举可能激怒中国。

靖国神社公关部一位人士证实安倍供奉了祭品，但该人士因其政策规定不愿具名。

日本媒体报导称，日本外务大臣岸田文雄即将访华，可能于4月30日与中国外长王毅会面，寻求缓和两国在主权争议等问题上的摩擦。

媒体称，安倍可能不会采取更具挑衅性的做法--参拜靖国神社。

安倍2013年12月曾参拜靖国神社，引起中国和韩国强烈不满，美国也罕见地予以批评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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