日相安倍向靖国神社供奉祭品

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透东京4月21日 - 日本首相安倍晋三周四向靖国神社供奉名为“真榊”的祭品，此举可能激怒中国。
靖国神社公关部一位人士证实安倍供奉了祭品，但该人士因其政策规定不愿具名。
日本媒体报导称，日本外务大臣岸田文雄即将访华，可能于4月30日与中国外长王毅会面，寻求缓和两国在主权争议等问题上的摩擦。
媒体称，安倍可能不会采取更具挑衅性的做法--参拜靖国神社。
安倍2013年12月曾参拜靖国神社，引起中国和韩国强烈不满，美国也罕见地予以批评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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