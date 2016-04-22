日本多名议员参拜靖国神社

路透东京4月22日 - 日本共同社报导称，多名日本议员周五参拜靖国神社。此举可能令日本与中韩之间的关系恶化。

此前，日本首相安倍晋三周四向靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。

日本媒体报导称，日本外务大臣岸田文雄将访华，可能于4月30日与中国外长王毅会面，寻求缓和两国在主权争议等问题上的摩擦。