日本多名议员参拜靖国神社

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透东京4月22日 - 日本共同社报导称，多名日本议员周五参拜靖国神社。此举可能令日本与中韩之间的关系恶化。
此前，日本首相安倍晋三周四向靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。
日本媒体报导称，日本外务大臣岸田文雄将访华，可能于4月30日与中国外长王毅会面，寻求缓和两国在主权争议等问题上的摩擦。
日本与中韩的关系长期蒙阴，因存在领土争议和竞争关系，且中韩认为日本领导人不愿就该国侵略历史彻底忏悔。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。