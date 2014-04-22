中韩谴责安倍向靖国神社供奉祭品

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月21日 - 日本首相安倍晋三周一向靖国神社供奉祭品，令韩国和中国感到愤怒，并导致地区关系更加紧张。

上海海事法院周六扣押日本三井株式会社所属商船，这为地区紧张局势再添新的因素。日本官方称扣船事件可能对日本在华企业产生不利影响。中国外交部回应称，这起案件是一起普通商事合同纠纷案。

“本案与中日战争赔偿问题无关，”中国外交部发言人秦刚在周一的例行记者会上说道。“中方将继续依法保护外国在华投资企业的合法权益。”

安倍晋三去年12月曾亲赴靖国神社参拜，但这次他本人没有前往靖国神社。

日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示，安倍以私人名义向靖国神社献祭，政府对此不作置评。他还说道，“这件事情不会影响美日领导人会晤。”奥巴马将于周三开始对日本进行为期三天的访问。

秦刚在例行记者会上表示，中方已向日方提出交涉，表明了中方的严正立场。他并表示，日本领导人向靖国神社供奉祭品，还有的日本内阁成员参拜靖国神社，这反映出日本内阁对待历史的错误态度。

新华社文章谴责安倍献祭是挑衅性行为，威胁地区稳定，这是给日本最亲密的盟友一记耳光。

韩国外交部也作出愤怒回应，发表声明称，“我们谴责日本首相安倍晋三通过献祭行为美化日本殖民主义及其侵略战争这一事实。”（完）