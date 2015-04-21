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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 10:40 BJT

安倍向靖国神社供奉祭品

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月21日 - 日本时事通讯社报导称，日本首相安倍晋三周二向靖国神社供奉祭品。

安倍周三将在印尼雅加达召开的亚非领导人会议上发表演讲。安倍演讲的基调将决定其是否能在会议间隙与中国国家主席习近平会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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