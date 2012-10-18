日本两位内阁大臣参拜靖国神社

路透东京10月18日电---日本国土交通大臣羽田雄一郎（Yuichiro Hata）和邮政民营化大臣下地干郎（Mikio Shimoji）周四参拜靖国神社，此举或令日本与中国及韩国本已因领土争端而紧张的关系进一步恶化。

而在一天前，日本自民党总裁、可能出任下任首相的安倍晋三也参拜了靖国神社。此外，还有多名议员在秋祭期间前往靖国神社参拜。

羽田雄一郎对记者说，他是以“个人名义”进行参拜。

日本共同社援引下地干郎的话称：“我是以国民新党干事长的身份进行参拜，这不属於重大外交问题。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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