日本内阁总务大臣参拜靖国神社 中国提出严正抗议

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月12日 - 中国外交部周六就日本内阁总务大臣新藤义孝参拜靖国神社向日本提出严正交涉和抗议。
外交部称，新藤义孝参拜靖国神社再次反映出日本现内阁对待历史问题的“错误态度”。
“中方已向日方提出严正交涉和抗议。”外交部声明称。
“我们敦促日方在历史问题上端正态度，认真对待亚洲邻国和国际社会的正义呼声，停止一切与时代潮流背道而驰的挑衅行为。”
新藤义孝在日本政府的地位相对较轻，他经常参拜靖国神社。
日本外务省称，新藤义孝的外祖父曾参加二战，新藤义孝无意伤害中国和韩国人民的感情。
“他参拜靖国神社是个人原因，与日本政府的政策无关。”日本外务省指出。
“日本政府的外交政策和对历史的认知没有变化。”（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。