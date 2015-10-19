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时事要闻 | 2015年 10月 19日 星期一 11:54 BJT

日本内阁官房长官称安倍晋三是以个人名义向靖国神社供奉祭品

路透东京10月19日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，首相安倍晋三是以个人名义向靖国神社供奉祭品，政府不能对此举置评。

日本媒体报导称，安倍周六向靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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