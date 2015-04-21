安倍向靖国神社供奉祭品（更新版）

（新增发言人谈话和其他细节）

路透东京4月21日 （记者 Linda Sieg/Elaine Lies） - 一位发言人称，日本首相安倍晋三周二向靖国神社供奉了名为“真榊”的祭品。

安倍今年向靖国神社供奉祭品的时间较传统时间提早一天，此举被外界认为旨在试图避免在周三的亚非领导人会议上出现外交尴尬。尽管如此，安倍此举可能仍会激怒中国。

受战争遗留问题、领土主权争端等问题影响，中日关系近年来已经降至冰点。

安倍与中国国家主席习近平去年在北京进行了罕见的会面，之后中日关系略有回暖。预计安倍周三会在亚非领导人会议上发表简短的演讲。

外界之前预测安倍周三向靖国神社供奉祭品，届时一些国会议员也将前往靖国神社进行参拜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。