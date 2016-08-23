日本政府拟追加330亿美元预算支持安倍刺激计划--草案

路透东京8月22日 - 根据路透周一看到的草案，日本政府拟追加330亿美元预算，为首相安倍晋三的刺激经济计划注资，资金主要来自发行建设债券。

草案显示，这项3.2869万亿日圆(327.5亿美元)的计划，是4月起的财年第二度追加预算，该计划包括发行2.75万亿日圆建设项目债券。

参与相关流程的一名官员表示，安倍内阁将于周三批准该草案，并于下月提交国会。

安倍内阁8月2日批准了一项持续多年的财政刺激计划，其中包含7.5万亿日圆全国和地方政府的支出。上述追加预算将用于支持这项财政刺激中今年的全国政府支出部分。(完)