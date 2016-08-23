日本政府拟追加330亿美元预算支持安倍刺激计划--草案

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京8月22日 - 根据路透周一看到的草案，日本政府拟追加330亿美元预算，为首相安倍晋三的刺激经济计划注资，资金主要来自发行建设债券。
草案显示，这项3.2869万亿日圆(327.5亿美元)的计划，是4月起的财年第二度追加预算，该计划包括发行2.75万亿日圆建设项目债券。
参与相关流程的一名官员表示，安倍内阁将于周三批准该草案，并于下月提交国会。
安倍内阁8月2日批准了一项持续多年的财政刺激计划，其中包含7.5万亿日圆全国和地方政府的支出。上述追加预算将用于支持这项财政刺激中今年的全国政府支出部分。(完)
(编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
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