日本央行总裁无惧日圆贬值 暗示已为出台更多宽松举措做好准备

路透名古屋/东京11月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二强调，央行准备好进一步扩大刺激来达成物价目标，面对外界批评央行上月的货币宽松举措加剧日圆贬值，黑田也坚持其立场。

但是，央行公布的上月政策会议记录显示，不是所有央行委员都认同黑田的看法，表明他若想再推出更多宽松举措，恐将面临阻力。

日本央行周二公布的10月31日会议记录显示，部分在上月反对央行祭出宽松举措的决策者警告称，央行购债若被视为在替庞大的财政赤字融资，将损及日本央行的信誉。

黑田东彦为10月31日的宽松举措做出辩护，认为这是确保日本民众摆脱“通缩心态”，并鼓励企业在未来物价将上扬的预期下开始投资和增加聘雇的必要举措。

“为达成物价稳定目标，日本央行一直采取“行动”，并将继续这么做，”他对名古屋商业领袖表示。

虽然出席该会议的企业高层主管大都欢迎日本央行的刺激举措，但部分人士警告近期日圆贬值速度太快，正损及规模较小的企业。

黑田东彦不愿讨论近来日圆贬值如何影响整体经济，仅表示疲弱日圆有利出口，而进口成本升高损及家庭和非制造业。

“我们将谨慎关注日圆汇率等市场走势，及其对经济的影响。”

日本央行上月意外扩大量化质化宽松计划，以提前防范通胀下滑风险，此后日圆再度承压。美元兑日圆周二盘旋在118.44日圆附近，上周创七年高位118.98日圆。

日本央行上月激烈讨论了在央行坚持经济温和复苏看法的同时，是否应扩大刺激举措，最终以五票赞成、四票反对的结果，通过了货币宽松决定。

会议记录显示，提倡放宽政策的委员称，日本央行必须采取行动防范最近油价下跌损及通胀预期，为此应“尽可能地”扩大资产购买计划规模，以提振信心。

但会议记录还显示，反对现在采取行动的委员警告称，利率已经处在极低水准，进一步放宽政策将加剧不乐见的日圆跌势，不能太指望放宽政策来提振企业信心。(完)

(编译 李婷仪/戴素萍/李爽 审校 白云/许娜/龚芳)

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