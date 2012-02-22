日圆兑美元跌至逾七个月低位

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 近期日本放松货币政策和高油价令日圆承压
* 欧元区服务业PMI数据令人失望,希腊担忧挥之不去
* 英国央行会议记录发布後,英镑下跌
路透纽约2月22日电---日圆兑美元周三跌至逾七个月低位,受累于近期日本放松货币政策、油价攀升和全球第三大经济体日本的经济基本面令人担忧.
英镑也遭大举抛售,此前英国央行会议记录意外显示,两位货币政策委员会(MPC)委员倾向於进一步扩大英国央行的资产购买计划.
RBC Capital Markets资深外汇策略师David Watt称,日圆下跌吸引大多数市场参与者的关注,他相信其跌势是受到宏观经济因素的驱动.
"美国的情势突然看起来比日本好得多,"Watt说,"我们已看到两年期美元/日圆利差逆转.最近几年来,该利差在近几年中持续缩窄,但最近开始再度走阔,对美元有利."
两年期美元/日圆利差走阔表明,相比日本,美国经济数据近期正在改善.本周稍早出炉的数据显示,日本1月贸易逆差达纪录水平,且对中国出口急剧下滑.
在电子交易平台EBS,美元兑日圆触及80.406日圆的高位,为去年7月中以来的最高,交易商称日本进口商和海外投资者正在买入.这推动其升越去年10月和8月日本当局遏制日圆涨势後的高位,美元兑日圆最新报80.287,升0.7%.
美元兑日圆最近七个交易日高於200日移动均线切入位,展现出近一年来最强的上涨趋势.
油价高涨也是日圆的不利因素,因日本是严重依赖石油进口的国家.自去年的自然灾害以来,其54座核反应堆仅有五座仍在运转,导致能源进口需求上升.
尽管如此,富国银行外汇策略主管Nick Bennenbroek称,他预计日圆跌势将放缓,并认为过度关注日本贸易逆差是不恰当的,因日本仍拥有可观的经常账盈余.
"日本持续的经常账盈余表明,该国转向贸易逆差对日圆的负面影响可能低於最初认为的程度."Bennenbroek称.
他还称,日本的资本流动情况在最近几个月更加利好日圆,在一定程度上解释了为什麽尽管日本总体经济趋势逐步恶化,但日圆依然维持韧性.
此外,随着下月时日本财年行将结束,市场料将很快看到日圆卖盘活动出现逆转,因为通常在此期间日本企业汇回资金,会引发对日圆的需求.
欧元兑日圆亦在电子交易系统(EBS)上一度升至逾三个月高位106.573.欧元/日圆最新上涨0.8%,报106.400日圆.
日本财务省官员评论道,日圆仍有升值风险,日本将继续密切监测汇市走向,并在适当时候作出反应.
**欧元区经济衰退风险**
欧元兑美元日内小幅上涨.投资者仍在权衡周二稍早达成的希腊救助协议,以及关於经济成长和协议执行风险的忧虑.
主权债清算行LCH.Clearnet将爱尔兰公债交易保证金比例由25%下调至15%,暗示爱尔兰前景改善,抵消了采购经理人指数(PMI)数据显示欧元区经济有滑向衰退风险的负面影响,这也在部分程度上支撑了欧元.
欧元/美元最新报1.32451美元,低於周二触及的2月9日以来高点1.32930美元.自1月末以来,欧元在大约1.30-1.33美元的区间内波动.
阻力位仍在100日移动均线,该水准目前为1.33093美元.欧元在过去近四个月内,无法突破该位置.
周三稍早公布的PMI数据显示,欧元区经济有滑向衰退风险.德国和法国均录得意外的疲弱表现.该数据还表明,当月服务业和制造业均缩减.
若浏览欧元区PMI和GDP成长数据,请点选(link.reuters.com/rud84s)
若浏览法国PMI和GDP数据,请点选(link.reuters.com/vuv26s)
若浏览德国PMI、IFO和GDP数据,请点选(link.reuters.com/puq93S)
不过欧元兑英镑涨至两个月高点,此前英国央行公布的会议记录,使得今年稍晚进一步宽松政策的可能性升高.英镑兑美元亦下滑0.8%,报1.5665美元.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 1.3243 1.3239 +0.03 +2.30 1.2945
美元/日圆 80.290 79.700 +0.74 +4.35 76.940
欧元/日圆 106.33 105.57 +0.72 +6.80 99.560
美元/瑞郎 0.9106 0.9116 -0.11 -2.88 0.9376
英镑/美元 1.5664 1.5783 -0.75 +0.83 1.5535
美元/加元 0.9996 0.9965 +0.31 -1.93 1.0193
澳元/美元 1.0633 1.0663 -0.28 +3.99 1.0225
欧元/瑞郎 1.2060 1.2073 -0.11 -0.69 1.2144
欧元/英镑 0.8452 0.8387 +0.78 +1.48 0.8329
新西兰元/美元 0.8287 0.8339 -0.62 +6.46 0.7784
美元/挪威克朗 5.6500 5.6863 -0.64 -5.46 5.9766
欧元/挪威克朗 7.4830 7.5307 -0.63 -3.29 7.7379
美元/瑞典克朗 6.6555 6.6461 +0.14 -3.35 6.8878
欧元/瑞典克朗 8.8234 8.8035 +0.23 -1.01 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 利棣儿/洪曦;审校 徐文焰/王冠中
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。