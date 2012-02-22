日圆兑美元跌至逾七个月低位

* 近期日本放松货币政策和高油价令日圆承压

* 欧元区服务业PMI数据令人失望,希腊担忧挥之不去

* 英国央行会议记录发布後,英镑下跌

路透纽约2月22日电---日圆兑美元周三跌至逾七个月低位,受累于近期日本放松货币政策、油价攀升和全球第三大经济体日本的经济基本面令人担忧.

英镑也遭大举抛售,此前英国央行会议记录意外显示,两位货币政策委员会(MPC)委员倾向於进一步扩大英国央行的资产购买计划.

RBC Capital Markets资深外汇策略师David Watt称,日圆下跌吸引大多数市场参与者的关注,他相信其跌势是受到宏观经济因素的驱动.

"美国的情势突然看起来比日本好得多,"Watt说,"我们已看到两年期美元/日圆利差逆转.最近几年来,该利差在近几年中持续缩窄,但最近开始再度走阔,对美元有利."

两年期美元/日圆利差走阔表明,相比日本,美国经济数据近期正在改善.本周稍早出炉的数据显示,日本1月贸易逆差达纪录水平,且对中国出口急剧下滑.

在电子交易平台EBS,美元兑日圆触及80.406日圆的高位,为去年7月中以来的最高,交易商称日本进口商和海外投资者正在买入.这推动其升越去年10月和8月日本当局遏制日圆涨势後的高位,美元兑日圆最新报80.287,升0.7%.

美元兑日圆最近七个交易日高於200日移动均线切入位,展现出近一年来最强的上涨趋势.

油价高涨也是日圆的不利因素,因日本是严重依赖石油进口的国家.自去年的自然灾害以来,其54座核反应堆仅有五座仍在运转,导致能源进口需求上升.

尽管如此,富国银行外汇策略主管Nick Bennenbroek称,他预计日圆跌势将放缓,并认为过度关注日本贸易逆差是不恰当的,因日本仍拥有可观的经常账盈余.

"日本持续的经常账盈余表明,该国转向贸易逆差对日圆的负面影响可能低於最初认为的程度."Bennenbroek称.

他还称,日本的资本流动情况在最近几个月更加利好日圆,在一定程度上解释了为什麽尽管日本总体经济趋势逐步恶化,但日圆依然维持韧性.

此外,随着下月时日本财年行将结束,市场料将很快看到日圆卖盘活动出现逆转,因为通常在此期间日本企业汇回资金,会引发对日圆的需求.

欧元兑日圆亦在电子交易系统(EBS)上一度升至逾三个月高位106.573.欧元/日圆最新上涨0.8%,报106.400日圆.

日本财务省官员评论道,日圆仍有升值风险,日本将继续密切监测汇市走向,并在适当时候作出反应.

**欧元区经济衰退风险**

欧元兑美元日内小幅上涨.投资者仍在权衡周二稍早达成的希腊救助协议,以及关於经济成长和协议执行风险的忧虑.

主权债清算行LCH.Clearnet将爱尔兰公债交易保证金比例由25%下调至15%,暗示爱尔兰前景改善,抵消了采购经理人指数(PMI)数据显示欧元区经济有滑向衰退风险的负面影响,这也在部分程度上支撑了欧元.

欧元/美元最新报1.32451美元,低於周二触及的2月9日以来高点1.32930美元.自1月末以来,欧元在大约1.30-1.33美元的区间内波动.

阻力位仍在100日移动均线,该水准目前为1.33093美元.欧元在过去近四个月内,无法突破该位置.

周三稍早公布的PMI数据显示,欧元区经济有滑向衰退风险.德国和法国均录得意外的疲弱表现.该数据还表明,当月服务业和制造业均缩减.

若浏览欧元区PMI和GDP成长数据,请点选(link.reuters.com/rud84s)

若浏览法国PMI和GDP数据,请点选(link.reuters.com/vuv26s)

若浏览德国PMI、IFO和GDP数据,请点选(link.reuters.com/puq93S)

不过欧元兑英镑涨至两个月高点,此前英国央行公布的会议记录,使得今年稍晚进一步宽松政策的可能性升高.英镑兑美元亦下滑0.8%,报1.5665美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3243 1.3239 +0.03 +2.30 1.2945

美元/日圆 80.290 79.700 +0.74 +4.35 76.940

欧元/日圆 106.33 105.57 +0.72 +6.80 99.560

美元/瑞郎 0.9106 0.9116 -0.11 -2.88 0.9376

英镑/美元 1.5664 1.5783 -0.75 +0.83 1.5535

美元/加元 0.9996 0.9965 +0.31 -1.93 1.0193

澳元/美元 1.0633 1.0663 -0.28 +3.99 1.0225

欧元/瑞郎 1.2060 1.2073 -0.11 -0.69 1.2144

欧元/英镑 0.8452 0.8387 +0.78 +1.48 0.8329

新西兰元/美元 0.8287 0.8339 -0.62 +6.46 0.7784

美元/挪威克朗 5.6500 5.6863 -0.64 -5.46 5.9766

欧元/挪威克朗 7.4830 7.5307 -0.63 -3.29 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6555 6.6461 +0.14 -3.35 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8234 8.8035 +0.23 -1.01 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 徐文焰/王冠中

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