日本当局准备采取行动应对日圆过度升值--菅义伟

路透东京9月23日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，当局准备采取行动，应对日圆过度升值。这是日本政府对近期日圆走强发出的新警告。日本经济仰赖出口，日圆升值可能损害到经济。

美元兑日圆周四跌至近四周低点100.10，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)调降长期利率预估，日本央行则调整货币政策框架。

“近期外汇市场出现令人极为不安的波动，我们对此表示关切，”菅义伟在例行新闻发布会上被问及日圆兑美元近期涨势时说道。

“政府希望更谨慎地关注汇市动向，若汇率持续这样的波动，将准备采取必要的措施。”他说道。

日本经济财政大臣石原伸晃周五也对记者说道，他希望密切关注日圆走势，分析市场走势的经济影响。

日本决策者称，在他们试图用言论口头打压日圆汇率时，称对日圆汇率并未设定期望的具体水准，不过很多交易商认为100日圆应是当局的底线。(完)