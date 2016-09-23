日本当局准备采取行动应对日圆过度升值--菅义伟

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京9月23日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，当局准备采取行动，应对日圆过度升值。这是日本政府对近期日圆走强发出的新警告。日本经济仰赖出口，日圆升值可能损害到经济。
美元兑日圆周四跌至近四周低点100.10，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)调降长期利率预估，日本央行则调整货币政策框架。
“近期外汇市场出现令人极为不安的波动，我们对此表示关切，”菅义伟在例行新闻发布会上被问及日圆兑美元近期涨势时说道。
“政府希望更谨慎地关注汇市动向，若汇率持续这样的波动，将准备采取必要的措施。”他说道。
日本经济财政大臣石原伸晃周五也对记者说道，他希望密切关注日圆走势，分析市场走势的经济影响。
日本决策者称，在他们试图用言论口头打压日圆汇率时，称对日圆汇率并未设定期望的具体水准，不过很多交易商认为100日圆应是当局的底线。(完)
(编译 侯雪萍/孙茉莉; 审校 郑茵/张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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