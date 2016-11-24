日本财务省官员称特朗普任美国总统不会改变日本汇率政策--日经

路透东京11月24日 - 日经周四报道，财务省财务官浅川雅嗣表示，在美国当选总统特朗普完成政府的组建工作后，日本的汇率政策并不会发生变化。

该报援引浅川雅嗣的话报道称，七国集团(G7)一致认为汇率不稳对经济没有好处，日本即是据此来指导本国的汇率政策，这一立场在特朗普成为美国总统后也不会改变。