日本财务省官员称特朗普任美国总统不会改变日本汇率政策--日经

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透东京11月24日 - 日经周四报道，财务省财务官浅川雅嗣表示，在美国当选总统特朗普完成政府的组建工作后，日本的汇率政策并不会发生变化。
该报援引浅川雅嗣的话报道称，七国集团(G7)一致认为汇率不稳对经济没有好处，日本即是据此来指导本国的汇率政策，这一立场在特朗普成为美国总统后也不会改变。
该报没有具体说明对浅川雅嗣的采访时间。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透北京1月13日 - 新年伊始，市场对中国国企混合所有制改革的关注度陡然升温。作为今年市场最大的投资风口之一，中国股市国企改革板块近期持续表现活跃。
路透首尔1月13日 - 韩国央行周五连续第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，并下修2017年经济增长预估；该央行正在为特朗普上台后的政策形势变化做准备。