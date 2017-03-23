焦点：日圆背离基本面走升 协助日本减轻外交压力

资料图片：2015年3月，在东京一家外汇交易公司内，一名雇员经过日美两国国旗和显示日元兑美元走势的屏幕。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京3月23日 - 日圆兑美元近期走升，颠覆了市场传统逻辑，不过正当日本与美国特朗普政府在贸易及汇率议题上交手之际，日圆走强可能其实是帮了大忙。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)向世人公告今年升息的计划，与日本央行坚守宽松货币政策形成强烈对比，理论上，美国升息前景应该会为投资人提供一个理由，撤出日圆转入美元追逐收益。

然而，投资人对特朗普经济刺激政策的怀疑愈来愈大，最近几周拖累了美元。另一方面，日本首相安倍晋三则分别被两件丑闻缠身，这推动资金流向避险货币日圆。

虽然日圆走强一向对日本出口商不利，但考虑到美国指控日本利用弱势日圆以促进增长，日圆升值反而减轻了日本的压力。

“日本当局十分清楚这些贸易威胁，也很主动积极试图经营与美国总统特朗普的关系，”Oxford Economics经济学家在本周稍早一篇报告中指出。

他们称，如果疲弱日圆议题成为两国之间的争论点，日本可能将日圆/美元汇率引导至强于牛津经济研究院基本预估118的水平。

日圆兑美元目前报约111，为特朗普11月当选美国总统不久以后的高位。日圆周三触及110.735，为11月末以来最高。

分析师们预计日圆将保持强劲。

“考虑到当前的美日收益率差，美元/日圆汇率应在114左右，但在政治风险疑虑的作用下已经跌到了111，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki说。

Ishizuki预计未来三个月美元/日圆将跌向110，甚至偶尔短暂突破这个关口。

**升值正当其时**

此番日圆升值来得正是时候，几周后美国副总统彭斯将访日并与日本副首相兼财务大臣麻生太郎会晤，共商双边经济事宜。

日本对美国的大规模贸易顺差令人担心，特朗普政府可能会敦促日圆升值。周三公布的数据显示，2月份日本对美出口创下约两年最大增幅。

“市场似乎对未来美国政策的可行性存在担忧，”美银美林驻东京资深策略师Shusuke Yamada对美元/日圆下跌这样解释。

“对特朗普不会容忍美元走强的担心，比如美元升至120日圆，似乎也在限制美元/日圆的上行空间，”Yamada称。

理论上说，日圆应该走软。美国和日本两年期公债利差本月稍早达到1.6个百分点，创2008年8月以来最阔。

美国与日本长期公债间的利差12月升至2.5个百分点上方，为七年来最阔，目前仍接近该水准。

利差交易兴致初步复苏，从技术面看也应打压日圆。利差交易就是投资者以较低利率借入日圆等廉价货币，投资可以带来更高回报的资产。

日本首相安倍晋三目前面临质疑，因其可能与一所陷低价购地丑闻的学校有关联，而且其防卫大臣面临辞职呼声，所以政治不确定性也是一个风险。

据一些交易平台提供商，日本零售交易员在做空日圆，而且仅在几天时间就把美元多仓增加两倍。

如果对特朗普政策的担忧缓和，那么美元颓势可能逆转。投资者对美元的信心周四稍晚将面临一场关键考验，届时特朗普所在的共和党将就政府医保法案进行投票，如果投票结果为否决，可能推迟税改及基础设施建设举措。(完)