日本财相麻生称将采取必要举措应对汇率波动

(新增麻生太郎对G20和汇率的评论)

* 麻生暗示可能干预汇市

* 麻生“正不安地观察”汇市波动

* 日圆升值、股市下跌损及日本经济

* 全球金融市场动荡增添决策者面临的风险

路透东京2月12日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，政府将采取必要举措来应对日圆汇率波动。这是日圆本月开始跳涨以来，政府可能进行干预的最强烈暗示。

美元兑日圆周四跌破111日圆至2014年10月以来最低，这促使市场猜测日本当局是否会抛售日圆进行干预，以防日圆进一步飙升损及该国仰赖出口的经济。

“我们已在七国集团(G7)和20国集团(G20)会议上达成共识，即汇率急剧波动不受欢迎，”麻生在内阁会议结束后的新闻会上向记者称。

“近期汇率波动一直非常剧烈。我正非常不安地观察这些波动，若有必要将采取适当的举措。”

对于日本当局周四是否干预了市场的提问，麻生回答道，这不是财相应该评论的事情。

日本首相安倍晋三的政策措施，即所谓的“安全经济学“，依赖疲弱日圆来推升企业获利，并通过提高进口价格来帮助刺激通胀。

安倍亦不断强调股市上涨的好处。股市上涨可以增强企业信心，并给个人投资者创造良好回报。

但有些经济学家担心，现在股市和日圆走势与政府政策背道而驰，安倍恐怕难以拿出刺激经济的办法。

麻生太郎还表示，在最近市场出现动荡之后，希望本月稍晚在上海召开的20国集团(G20)财长会议能考虑采取全球性的对策。

”我希望(本次会议)考虑，是否有什么办法，G20国家能够协同合作，对最近的市场动荡做出回应，“他表示。

中国现在是G20轮职主席国。(完)