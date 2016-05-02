日本财相称被列入美观察名单不会抑制日本汇市行动--共同社

路透东京5月1日 - 日本共同社周日援引日本财务大臣麻生太郎的话报导，美国将日本列入新的外汇政策观察名单，并不会抑制日本在汇市的行动，日本将在有必要时采取行动。

日本央行周四意外决定不放宽政策，激励日圆创五年来最大单日涨幅，并创逾一年半高位。日圆兑美元JPY=周五一度高见106.27日圆。

“这不会限制我们对汇市波动的回应，”共同社周日早间援引麻生太郎对美国此举的讲话称。麻生太郎在前往法兰克福参加亚洲开发银行会议前对记者作出前述表示。

“目前日圆显然呈单向投机性走势，我们极为关切，”麻生太郎称。“我们将继续密切关注汇市趋势，这样投机性走势不会持续，我们会在必要时采取措施。”

美国周五对中国、日本、韩国、台湾和德国等经济体的经济政策表示担忧，主要是因它们与美国存在庞大的贸易顺差，并将这些国家和地区列入最新观察名单。(完)