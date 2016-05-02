日本财相称被列入美观察名单不会抑制日本汇市行动--共同社

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月1日 - 日本共同社周日援引日本财务大臣麻生太郎的话报导，美国将日本列入新的外汇政策观察名单，并不会抑制日本在汇市的行动，日本将在有必要时采取行动。
日本央行周四意外决定不放宽政策，激励日圆创五年来最大单日涨幅，并创逾一年半高位。日圆兑美元JPY=周五一度高见106.27日圆。
“这不会限制我们对汇市波动的回应，”共同社周日早间援引麻生太郎对美国此举的讲话称。麻生太郎在前往法兰克福参加亚洲开发银行会议前对记者作出前述表示。
“目前日圆显然呈单向投机性走势，我们极为关切，”麻生太郎称。“我们将继续密切关注汇市趋势，这样投机性走势不会持续，我们会在必要时采取措施。”
美国周五对中国、日本、韩国、台湾和德国等经济体的经济政策表示担忧，主要是因它们与美国存在庞大的贸易顺差，并将这些国家和地区列入最新观察名单。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。