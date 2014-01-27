《焦点》日圆大贬后达到利多经济甜蜜点，但美国虎视眈眈

**恐惧列车**

当然，没有人能够排除日圆暴跌的可能。而可能导致日圆暴跌的一个触发因素是，市场对日本控制债务的能力丧失信心，尤其是如果安倍未能使经济复苏步入正轨。

目前为止，虽然日本公共债务与国内生产总值(GDP)之比远高于200%--为发达国家中最高，但日本10年期公债收益率(殖利率)仍不到0.7%。不过，安倍已加大政府支出以刺激经济，发售的公债也大多由日本央行消化--这种做法不可能永远持续下去，有朝一日可能会令投资者感到担忧。

据路透周五报导，日本政府的测算显示，按当前形势发展，首相安倍晋三无法在未来几年兑现财政预算平衡的承诺。这是官方数据首次证实许多分析师早已得出的看法。

根据路透对企业进行的调查，八成企业预计日本将在10年内出现欧元区式的债务危机，甚至有很少一部分人担心这场危机即将爆发。

“这些都可能让人们对日本的看法因为一件小事而出现灾难性的转变，”Gain Capital市场策略师Neal Gilbert称。