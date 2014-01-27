《焦点》日圆大贬后达到利多经济甜蜜点，但美国虎视眈眈

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
**恐惧列车**
当然，没有人能够排除日圆暴跌的可能。而可能导致日圆暴跌的一个触发因素是，市场对日本控制债务的能力丧失信心，尤其是如果安倍未能使经济复苏步入正轨。
目前为止，虽然日本公共债务与国内生产总值(GDP)之比远高于200%--为发达国家中最高，但日本10年期公债收益率(殖利率)仍不到0.7%。不过，安倍已加大政府支出以刺激经济，发售的公债也大多由日本央行消化--这种做法不可能永远持续下去，有朝一日可能会令投资者感到担忧。
据路透周五报导，日本政府的测算显示，按当前形势发展，首相安倍晋三无法在未来几年兑现财政预算平衡的承诺。这是官方数据首次证实许多分析师早已得出的看法。
根据路透对企业进行的调查，八成企业预计日本将在10年内出现欧元区式的债务危机，甚至有很少一部分人担心这场危机即将爆发。
“这些都可能让人们对日本的看法因为一件小事而出现灾难性的转变，”Gain Capital市场策略师Neal Gilbert称。
“如果主要评级机构中有一家突然下调日本评等，指因安倍经济学可能不起作用，那么市场对此计划的信心有可能一夜之间逆转，”他还称，“就像我们近期在欧洲看到的那样，一旦恐惧列车开动，就得要耗费无比巨大的力气才能让列车停下来。”(完) (编译/审校 蔡美珍/高琦/朱晓军/石冠兰/许娜/杜明霞/艾茂林/张明钧)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。