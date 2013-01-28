日圆汇率: 日圆兑美元仍有进一步下跌空间--日本前经济财政大臣

路透东京1月27日 - 华尔街日报援引日本前经济财政大臣竹中平藏称,日圆兑美元有进一步下跌空间.竹中平藏与执政的自民党关系密切.

"这波修正刚刚开始,说日圆贬值过度是不对的,"竹中平藏周六在瑞士达沃斯对华尔街日报称.

"没有科学的方法推测日圆汇率最终如何,不过很多人认为目前日圆兑美元在95上下是适当的,"竹中平藏称.日本央行总裁白川方明4月卸任,竹中平藏被视为有望替代他的一匹黑马.(完) (编译 王丽鑫;审校 张涛)