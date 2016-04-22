焦点：日本可能财政和货币政策双管齐下 缓解日圆升值压力

2011年8月2日，在东京拍摄的日元和美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京4月22日 - 日本未来数周愈发可能财政政策和货币政策双管齐下，以扶助经济复苏和抑制日圆涨势。日本不会考虑直接干预汇市，因美国不喜欢这样。

日圆上涨拖累日本3月出口连续第六个月下降，日本南部上周又发生严重地震。日本政府助手呼吁日本央行立即扩大印钞刺激举措。

日本5月末将主持召开七国集团(G7)峰会，此次峰会可能就增加政府支出以刺激全球经济成长达成共识。首相安倍晋三料在峰会前后宣布一项财政刺激计划，追加高达10万亿日圆(910亿美元)的支出。

参与决策的政府及执政党官员表示，由于震后赈灾支出，安倍可能提高这一刺激规模。

安倍的助手还表示，地震造成的经济影响提高了推迟上调消费税的可能性，并加大了央行采取更多举措的必要性。日本原计划明年上调消费税。

“如果地震导致产出趋弱和消费者信心降温，则这些情况表明需要扩大货币宽松举措，”一位了解决策情况的高级政府官员表示。

为摆脱几十年的经济停滞和通缩，日本央行自2013年以来每年印制多达80万亿日圆来购买公债。消息人士对路透表示，该行可能会在4月27-28日的政策评估会议上辩论是否采取进一步的货币放松举措。

虽然决策者希望财政和货币刺激举措双管齐下能阻止日圆升值，并重启日本的经济复苏进程，但有人怀疑，央行和政府手头的武器是否有足够威力。

第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示，“还不清楚税收增长是否足以应付庞大的支出计划”。而日本央行最近的负利率策略也未能刺激出理想的市场反应。

还有人担心，日本央行在公债市场体量过于庞大，连它的现有需求都越来越难以满足，遑论进一步增加购债规模。

**对直升机式洒钱的看法**

尽管存在各种疑虑，但放松货币政策可能是使日圆降温的唯一招数了。美国上周强调20国集团(G20)避免货币贬值的承诺，显然并未理会日本政府所谓“日圆单边升值”的说法。

上周美元兑日圆触及108日圆下方的17个月低点，令决策者十分不安。他们把105日圆当做关口，认为跌至该水平以下就是拉响了警报。美元兑日圆自上周跌至低点之后又小幅反弹至109日圆附近。

虽然有迹象显示，首相安倍与央行总裁黑田东彦之间的关系日益紧张--两人都希望对方为解决日本经济问题出更多力--但他们在解决日圆过度升值的问题上似乎看法一致。

黑田东彦也曾表示日圆升值过度，并警告称，如果日圆升值危及推升通胀至2%的目标，他可能再度采取货币政策应对。将通胀推升至2%目标的期限已一延再延。

甚至还有人呼吁日本央行诉诸“直升机撒钱”，也就是印制新钞直接挹注经济，而不是像当前的宽松措施，将新资金导引至银行，寄望银行能向经济增加放款。

自民党众议员山本幸三周四敦促政府拟定一个20万亿日圆左右的支出方案，以日本央行印钞举措获得融资。山本幸三是安倍晋三的重要助手。

正在研拟的财政方案已包括向有孩童家庭提供给付，及提高儿童保育机构雇员的薪资。

政府内部估计数据显示，这类旨在提高日本生育率，并鼓励更多妇女回到职场的支出，未来几年可能总计将达7万亿日圆左右。

一些分析师表示，尽管政府尚未对地震的确切损失做出估计，但灾害补助可能会使支出账单再增加5万亿日圆。

黑田东彦曾表示他不会诉诸直升机撒钱，但他的政策已使10年及10年以下各期限公债的收益率(殖利率)陷于负值，事实上意味着政府举债反而还能获得可用于支出的新资金。

“我们实际上已经在实施直升机撒钱策略了。”一名对政策制定有直接了解的官员称。

日本央行的公债持仓图表：

tmsnrt.rs/1XOJUVV

日本政府公债持有者图表：

tmsnrt.rs/25o6dYb

日本政府公债收益率图表：

tmsnrt.rs/1RieEON

(完)