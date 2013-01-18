（更正）日本压低日圆 美国车企呼吁政府强硬应对

(更正:因译文有误,内文第八段改为"所以美国将难以批评日本",非"所以不得不批评日本")

路透华盛顿1月17日 - 美国汽车制造商周四敦促奥巴马政府采取行动,应对日本以压低日圆来刺激出口的作法.他们说日本这么做会伤害美国就业市场.

美国汽车政策理事会(American Automotive Policy Council)负责人Matt Blunt在接受路透访谈时严词批评日本.他指出,日本正在"操纵汇率",这将"使得美国更难创造就业".

他说,"日圆在很短时间内已波动13个百分点,"这已经超过许多小汽车的利润空间.

Blunt称,"汽车当然可以在全世界任何地方生产制造.但显然我们想在美国制造,然后向全世界出口."

该理事会代表美国三大车商--通用(GM.N)、福特(F.N)和意大利车企菲亚特FIA.MI控股的克莱斯勒.

"我们敦促奥巴马政府向日本方面表明,这样的政策让人无法接受,将遭到报复性惩罚,"他在一份声明中称.

布鲁金斯学会的日本对外经济政策专家Mi reya Solis指出,尽管日本央行量化宽松举措"可能影响汇率,但与直接干预汇市的影响还是不同的."

她还表示:"美联储自己也在采取量化宽松政策避免通缩压力,所以美国将难以批评日本."

近几个月来,对日本央行将采取积极举措压低日圆的预期,已经推动美元兑日圆大涨,在2012年第四季上涨近11.3%,今年迄今又上涨3.6%.

长期以来,美国对日本的汽车及其零部件贸易常年保持逆差,2012年总计超过了500亿美元.

Blunt辩解称,美国货币政策目的并不是要故意压低美元,而日本政府的声明清楚表示他们计划压低日圆.

Blunt称,这使日本汽车行业可以继续维持"巨大的过剩产能",而躲避美国汽车业经历过的痛苦的重组过程.(完)

(编译 石冠兰/程琳; 审校 高琦)

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