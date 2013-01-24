日本散户大军“渡边太太”将趁日圆走软之势重返新兴市场

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透伦敦1月23日 - 日本的菜篮族对新兴市场一度敬而远之,但他们似乎准备趁着日圆走软再度在海外货币市场有斩获.
根据摩根大通数据,日本针对散户发行的投资信托基金中,以新兴市场为投资标的基金资产规模从去年秋季以来增加超过40亿美元.
从日本家庭储蓄达1,500万亿(兆)日圆(17兆美元)来看,对这类基金的需求潜力极为庞大.
"(现在)潮流将是把钱放到兑日圆升值的货币.我们认为,那就是新兴市场货币,"汇丰环球投资管理全球主管Philip Poole说.
目前日本家庭储蓄现金仅有不到5%在海外,而且只有一小部份是在新兴市场--即使规模确实已超过1,000亿美元,相当于全球几个最大新兴市场的五分之一资金.
这些"渡边太太"大军过去10年来以擅长收益及汇率套利着称,从新西兰元到巴西里亚尔,征战成果丰硕.
海外投资的热度可以从新投信基金和uridashi债券的需求略窥一二.uridashi债券是指外资在日本发行的债券,通常以日圆以外的货币计价.
去年底推出的一档投资基金,认购规模达到23亿美元,创六年来单一基金最高,而好几档针对亚洲高收益价的投信基金,预定下周推出.
东京巴克莱货币分析师Bill Diviney说,新发行的uridashi债券一面倒地偏重在新兴市场货币.以澳元和新西兰元计价的uridashi债券,却面临了净流出的局面.(完)
(编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)
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