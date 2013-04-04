若日本央行实施积极货币宽松举措 日圆或略微走软

路透班加罗尔4月3日 - 周三公布路透调查显示，若日本央行像市场预期的那样，实施积极货币宽松举措，那么未来12个月日圆可能略微走软。

自去年10月预期日本央行实行无限资产购买以来，日圆汇率已经跌去五分之一。但策略师表示，日圆进一步大幅下跌的可能性有限，因为市场已经消化对大举放宽政策的预期。安倍和日本央行总裁黑田东彦已经把这个门槛定的非常高。

“市场目前极度看空日圆，我们或许已经看到日圆卖压达到相当严重的程度，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

“鉴于新领导层有关放宽政策立场的论调以及言辞力度，日本央行真的让人意外的可能性不大。”

路透访问64位分析师预计，一个月后美元兑日圆料为94.3日圆，三个月和一年后将分别达到95.0和98日圆，上月调查时预估分别为93.0、94.0和97.0。

许多分析师开始认为日圆跌势将就此止步。自去年12月以来，路透月度汇率调查显示，越来越多的分析师预计日圆汇率在12个月后可以达到100上方。

64位受访分析师中有26位预计美元/日圆一年后将达到100上方，为2010年6月以来首次，当时许多人也持类似观点。

但分析师们不太相信日圆会大幅下跌。

分析师之前已经预期日本央行本月会议会大举购买公债并对决策框架进行根本性改变，但有报导表明，审议委员会对日本央行增加购债规模的意见分歧，黑田东彦难以达凝聚共识。因此，一些分析师担心日本央行可能令人失望，日圆短期或从周三稍早时的93.60逐步上扬。

“短期日圆有可能回升至88-90日圆，因为接下来几周日本央行的动向可能意味着(日圆)卖压或许的确不合理，”Osborne表示。

而且，对塞浦路斯危机过后欧元区债务危机恐重燃的疑虑，或许短期内提振避险日圆。(完)

(编译 李爽; 审校 戴素萍)

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