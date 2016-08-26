焦点：日债收益率急升 日本央行会议后日圆或迎来一波震荡上行

2011年8月2日，图为美元和日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京8月26日 - 在日本公债收益率近期一波急升的推动下，日圆可能迎来一番剧烈波动，甚至可能9月进一步走强。

7月尾段时，日圆兑美元创下2009年全球金融危机以来第二大单周涨幅。

日圆兑美元在7月29日由106升值至102，并进一步走强，周五时在100.50。

美国与日本的长期公债收益率之差在4月时还高达203个基点，8月初缩窄至158个基点，为2015年4月以来最窄。周五时为165个基点。

由于日本央行扩大刺激措施的幅度有限，日本公债收益率因而急升，推动了日圆涨势，美国-日本长期利率之差成为日圆涨势的动力。

长期债券收益率之差，即美日两国10年期公债收益率之差，已经从4月的203个基点缩窄至周五的165个基点，8月初最窄曾达到158个基点。

据摩根大通估计，公债收益率之差与汇率之间的关联度今年已经达到最高水平。

“过去两个月，长债收益率之差与美元兑日圆汇率紧密相关。虽然不是每个人都注意到这个关系，但这是影响美元兑日圆汇率的一个因素，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示。

这种关系一时可能也不会改变。由于市场仍不能肯定年底前美联储是否会再次升息，今年美国10年期公债收益率已经下跌超过70个基点。美联储在去年底时曾预期今年将升息四次。

市场在等待美联储主席叶伦今晚在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的演讲，以获得美国利率前景的线索。

日本方面，人们担心日本央行的能力已近乎枯竭，负利率与大规模购债等非常规工具本来已使央行背负了沉重负担。

7月底日本10年期公债收益率从接近纪录低位的负0.295%跳升至负0.025%，更是当头棒喝。

这波大涨起因是日本央行选择不增加购债规模，而当时政府正准备发行新债，为最新的刺激措施融资。

由于担心日本央行可能在9月20-21日会议后维持购债规模，甚至开始减少购债量，日债收益率依然高企。日本央行持有未偿日债的比率达三分之一。

考虑到这种担忧情绪，如果日本央行不祭出更多宽松举措，例如增加购债或近一步下调负利率，那么债市可能出现一波抛售，导致收益率继续攀升。

“市场预期也变得不稳，因为日本央行突然使用‘全面检视’政策的模糊术语，”三菱日联摩根士丹利证券的首席外汇策略师Daisaku Ueno称。

Ueno认为无论日本央行9月采取什么行动，都将在市场掀起巨大波澜，因为根据不同资产类别对央行行动做出的预期已经出现分化。

即便日本公债收益率真的进一步上扬，市场人士指出，对日圆而言，从长期来看，收益率上升背后的原因比其涨了多少更重要。

“如果收益率上升是因为日本央行政策僵局、财政忧虑及对日本债信评等的担忧等因素，那么并不一定会利好日圆，”FPG证券社长深谷幸司称。(完)