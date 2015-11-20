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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 20日 星期五 13:54 BJT

日本财务大臣称将人民币纳入IMF的SDR货币篮子不是件坏事

日本财务大臣麻生太郎周五对将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子表示支持。“人民币根据规则成为全球性货币不是一件坏事，”麻生太郎在内阁会议结束后向记者表示。IMF料将在11月30日批准将人民币纳入SDR货币篮子。路透

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